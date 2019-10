Hankensbüttel: Autofahrer streiten sich vor Schreibwarenladen

Zwei Autofahrer stritten sich am Freitag, 27. September, gegen 13.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Hankensbüttel vor dem Schreibwarengeschäft Ullrich. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Während der Auseinandersetzung soll es auch zu Handgreiflichkeiten bis hin zur Körperverletzung gekommen sein. Es werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben und unter (05832) 97770 nähere Angaben hierzu machen können. red

