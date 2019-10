Sassenburg: Haushaltssperre aufgehoben, Lage aber weiter ernst

Die Haushaltssperre kann zum 4. November aufgehoben werden. Das war die gute Nachricht, die Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms dem Finanzausschuss am Montag anlässlich der ersten Haushaltslesung in Westerbeck überbringen konnte. Die schlechte Nachricht: Die finanzielle Lage ist weiter ernst.

Denn nur dank der Aufnahme eines Kassenkredits in Höhe von zwei Millionen Euro konnte sich die Situation für den Moment entspannen. Vor diesem Hintergrund bekamen zwei Anträge der BIG

Sassenburg dann auch keine Zustimmung aus den Reihen von CDU und SPD.

Zum einen hatte sich die Wählergruppe gewünscht, dass die Grundsteuern unverändert bleiben, zum anderen, dass die Straßenausbausatzung zeitweilig ausgesetzt wird. Arms: „Wir haben hier keine Haushaltssituation, die so was zulässt.“ Es sei „lächerlich“, auf der einen Seite eine Grundsteuererhöhung abzulehnen, auf der anderen Seite aber auf die Beiträge verzichten zu wollen. Vorsitzender Gordon Jesse (CDU) informierte, dass allein beim Verzicht auf den Anliegeranteil mehr als eine Million Euro fehlen würden. Auch Angela Heider (SPD) fragte, wie „das kompensiert werden“ soll. Jörg Heuer (SPD) wurde noch deutlicher. Die Idee der BIG, Anlieger bei ihren Beiträgen zu verschonen, sei „schräg, merkwürdig und ausgesprochen ungerecht“. Die Idee, die Grundsteuer nicht zu erhöhen, „putzig“.

Heider erklärte, dass ja gerade die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer Instrumente seien, mit denen die Gemeinde arbeiten kann. In ihrer 40-jährigen politischen Arbeit seien Steuern immer mal angehoben und auch gesenkt worden, das sei „ein ganz normaler Vorgang“. Arms ergänzte, dass es „doch wohl legitim“ sei, sich über eine Erhöhung Gedanken zu machen, denn seit 16 Jahren seien die Steuersätze unverändert. Er brachte in die Diskussion, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B um 50 Punkte zu erhöhen, die der Gewerbesteuer um 25 Punkte. Das würde je Haushalt und Monat im Durchschnitt 3,20 Euro ausmachen, so Arms.