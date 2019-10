Bromer Jugendwehren treten zur Reinigung an

Obwohl der Termin in den Ferien lag, waren es 50 Mädchen und Jungen aus den zehn Jugendwehren der Samtgemeinde Brome, die sich am Sonnabendvormittag in schönstem Herbstwetter auf dem Parkplatz des Volkswagen-Prüfgeländes bei Ehra-Lessien versammelt hatten. Sie waren der Einladung von...