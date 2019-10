Westerbecker Grundschüler trainieren für gesundes Herz

„Mama, das macht mir so’n Spaß, ich will auch ein Springseil.“ Jette Ramme aus der Klasse 3c der Grundschule im bunten Dreieck in Westerbeck war offenbar sofort begeisterter Fan von dem, was Claudia Otto von der Deutschen Herzstiftung ihr und ihren Klassenkameraden am Mittwoch mitgebracht...