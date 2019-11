Teich ist eine Gefahr für Kinder

Jens Winter (SPD) ist für den verstorbenen Dietrich Schaefer in den Gemeinderat des Fleckens Brome nachgerückt und einstimmig in den Verwaltungsausschuss gewählt worden. Zugleich wurde er in der Sitzung am Dienstag in der „Perle an der Ohre“ zum ersten stellvertretenden Bürgermeister gewählt,...