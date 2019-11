Dorfteich in Tiddische wird wieder schön

Der Dorfteich neben der Feuerwehr in Tiddische bot einigen Gesprächsstoff in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag. Geht es nach dem Willen des Gremiums, wird der jetzige unansehnliche Tümpel wieder zum attraktiven Ortsmittelpunkt. Bürgermeister Wieland Bartels führte aus, dass vor einer...