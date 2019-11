Exxon: Leitung war durch Wasser im Öl korrodiert

Es sei wohl keine gute Idee gewesen, Nassöl in die Reinölleitung von Lüben nach Hanksbüttel einzuleiten – das räumten Vertreter des erdölfördernden Unternehmens Exxon Mobil am Dienstagabend ein. Sie stellten sich am Dienstagabend den Fragen der Lokalpolitiker im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss...