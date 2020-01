Winterfeuer der Jugendwehr sorgt in Bergfeld für warme Stunden

Pommes, Bratwürste, gegrillte Steaks, Stockbrot am lodernden Feuer sowie heiße und kalte Getränke jeder Art: Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus Hoitlingen, Tiddische und Bergfeld trafen sich am Sonnabend erneut zum Winterfeuer auf den Hof Eickendey/Sarfert an der Hauptstraße. Zum ersten Mal...