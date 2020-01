TSV Fortuna Bergfeld investiert in Sportanlagen

Von einer erfreulich steigenden Mitgliederzahl und Investitionen in Sportanlagen und Gerätschaften sowie weiteren wichtigen Aufgaben berichtete der Vorsitzende des TSV Fortuna Bergfeld, Uwe Fredrich, in der Hauptversammlung des Vereins am Sonntag in der Gaststätte Zur Post. Zudem gab es eine Reihe...