Landwirtschaft: „Künftig mehr Technik & Prämien für Ökologie“

Die Vorstellung des Angebotes, Wahlen zum Vorstand und ein Vortrag von DLG-Präsident Hubertus Paetow standen kürzlich in der Linde auf dem Programm der Mitgliederversammlung der Landberatung Gifhorn-Wolfsburg. Die hat derzeit rund 325 Mitglieder, Tendenz sinkend, wie Berater Georg von Campen berichtete. „Der Strukturwandel geht weiter, aber es gibt auch Neumitglieder.“ Schwerpunkte der vier Berater seien die Düngemittelbedarfsermittlung und die Pflanzenbauberatung, aber auch der Wasserschutz und Förderanträge spielten eine Rolle.

Vorstand Jochen Gaus (Ohnhorst) wurde einstimmig in den Vorstand wiedergewählt, ebenso die Beiratsmitglieder Heinrich Burmester (Eutzen), Christian Hansen (Lagesbüttel), Reiner Heise (Grassel), Karsten Lüdde (Dannenbüttel) und Hans-Joachim Wehmann (Abbesbüttel). Für die ausscheidenden Karl-Heinz Bührke (Oerrel) und Fridrich Rietz (Ehra) wurden Hinrich Schulte Uemmingen (Warxbüttel) und Hendrik Bührke (Oerrel) gewählt.

Einen Blick in die Zukunft der Landwirtschaft richtete Hubertus Paetow. Ging es früher in erster Linie um eine Steigerung der Produktivität, müsse man sich heute mit zunehmender Konkurrenz aufgrund der Globalisierung auseinandersetzen. Hinzu kämen Bevölkerungswachstum sowie ein Kultur- und Strukturwandel. „Heute sind die drei Säulen Ökonomie, Ökologie und das Soziale gleichberechtigt wichtig“, führte Paetow aus. Doch die Nachfrage nach Nahrungsmitteln steige weiter, daher müsse man auch in Deutschland mehr produzieren. Künftig gelte es, mehr Technik einzusetzen, durch die Dünger und Pflanzenschutzmittel eingespart werden könnten – nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen. So sollten Dünge-Schleudern durch intelligente Düngemittelausbringungen ersetzt werden. Das bedeute aber auch eine stärkere mechanische Beanspruchung der Böden, was laut Paetow ein Grund für die sinkende Artenvielfalt ist. Mit intelligenter Wahl bei den Fruchtfolgen könne man die durch die Düngemitteleinschränkung entstehende finanzielle Verluste minimieren. Zudem werde die Politik keine andere Wahl haben, ökologische Verbesserungen mit einer Prämie zu belohnen. Paetow: „Eine große Agrarwende sehe ich aber nicht. Der Abstand der Erträge der ökologischen Landwirtschaft gegenüber der konventionellen ist zu groß.“