Schüler feiern acht Haupt- und sieben Realschulabschlüsse

15 Schüler erreichten an der Johannes-Gutenberg-Schule in Rühen ihren Abschluss. Sie feierten die Zeugnisübergabe unter freiem Himmel.

Rühen. An der Johannes-Gutenberg-Schule in Rühen wurden die Zeugnisse per Rohrpost verteilt.

Premiere in der Johannes-Gutenberg Schule in Rühen: Die Abschlussfeier fand diesmal aufgrund strenger Hygienevorschriften unter freiem Himmel statt. Das Kollegium der Hauptschule sorgte von Schülern hergestellter Dekoration an den Bäumen und einem Teppich aus Rosenblättern für einen feierlichen Rahmen, teilt die Hauptschule in einem Bericht mit.

Um den Abstandsregeln gerecht zu werden, bekam jede Familie ihre eigene Bank zugewiesen. Die Rosen, die den Schülern von ihren Klassenlehrern Carsten Krüger und Peter Heuer mit dem Abschlusszeugnis überreicht wurden, kamen als Rohrpost zu den Schülern.

Insgesamt erreichten 15 Schüler ihren Schulabschluss, 7 Schülern davon gelang der Realschulabschluss. Schulleiterin Katrin Kraschewski: „Trotz der coronabedingten Umstände zeigten einige SchülerInnen gute Leistungen. Beinahe hätten wir zwei erweiterte Realschulabschlüsse vergeben können.“

Da das Freigelände der Johannes-Gutenberg Schule als Ort der Feierlichkeiten bei Lehrkräften, SchülerInnen und Eltern positiv ankam, sind Abschlussfeiern unter freiem Himmel auch in den kommenden Jahren denkbar, schreibt die Schule abschließend.

red