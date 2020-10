Neudorf-Platendorf. Unrühmlicher Spitzenreiter ist ein 39-Jähriger aus Sanitz (Kreis Rostock), der bei Tempo 50 mit 96 Stundenkilometern an den Polizisten vorbeirast.

Polizei stoppt elf Raser in Neudorf-Platendorf

Elf Temposünder sind am Donnerstagmorgen auf der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Vier waren so schnell unterwegs, dass sie laut Polizei mit einem Bußgeld rechnen müssen.

Unrühmlicher Spitzenreiter

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 39-Jähriger aus Sanitz (Kreis Rostock), der bei Tempo 50 mit 96 Stundenkilometern an den Polizisten vorbeiraste. Ihn erwarten ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie zwei Punkte.

red