Gericht: Diebesduo soll auf Wittinger Schrottplatz eingebrochen sein

Weil zwei Brüder auf Schrottplätzen und ähnlichen Plätzen – unter anderem in Wittingen- Glüsingen – im Jahr 2018 Kupfermetalle, Messingteile und andere wertvolle Gegenstände gestohlen haben sollen, mussten diese sich am Dienstag vor dem Landgericht Hildesheim wegen Bandendiebstahls verantworten. Mehrere Zeugen aus Wittingen seien am Nachmittag zu Wort gekommen, sagt Gerichtssprecher Steffen Kumme auf Nachfrage.

Der Schrottplatz-Eigentümer aus Glüsingen klagte über einen Schaden in Höhe von 5600 Euro. „Anschließen hat ein Mitarbeiter des Schrottplatzes in seiner Vernehmung angegeben, dass er in der Nacht auf den 6. Juli 2018 auf dem Schrottplatz übernachtet und dabei die Einbrecher bemerkt habe“, so Kumme. Diese seien an diesem Tag aber unverrichteter Dinge ohne dessen Zutun wieder gegangen. Dieser habe sie nicht vertrieben, sondern lediglich beobachtet. Auch eine Mitarbeiterin der benachbarten Lackiererei wurde am Dienstag vernommen, die verdächtige Personen gesehen und das Kennzeichen notiert hatte. Sie konnte aber keinen der Angeklagten eindeutig identifizieren.

Die beiden Brüder machten am Dienstag von ihrem Schweigerecht Gebrauch und wollen sich gegebenenfalls beim nächsten Termin am Mittwoch, 18. November, zur Sache äußern. Mit den Plädoyers und einer Urteilsverkündung ist laut Kumme vielleicht schon an diesem Termin, wahrscheinlich aber erst am 24. November zu rechnen.