Drei Corona-Fälle: Pflegeheim in Osloß unter Quarantäne

Nachdem in einem Pflegeheim in Osloß bekannt wurde, dass eine Pflegekraft positiv auf das Corona-Virus getestet ist, steht nun fest: Auch ein Bewohner und ein Kollege haben sich mit dem Virus angesteckt. Das teilt der landkreis in einer Pressemitteilung von Freitag mit.

Die Pflegekraft habe sich bei ihrem Hausarzt testen lassen, das Testergebnis erreichte das Gesundheitsamt am 9. November. Die Ermittlung des Gesundheitsamtes ergab, dass sie sich wohl im familiären Rahmen angesteckt hat. In Abstimmung mit der Heimaufsicht des Landkreises und der Heimleitung der Osloßer Einrichtung seien vom Gesundheitsamt „umgehend entsprechende Maßnahmen eingeleitet“ worden, heißt es. Am 10. November seien insgesamt 34 Abstriche vorgenommen worden. Getestet wurden sowohl Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches, in dem die infizierte Pflegekraft tätig war, als auch weitere Kollegen, die in Kontakt mit der infizierten Person standen. Die Ergebnisse wiesen einen Bewohner und eine weitere Pflegekraft positiv aus. Der positiv getestete Bewohner könne auf seinem Zimmer isoliert werden, schreibt Pressesprecher Jan-Niklas Schildwächter. Alle Kontaktpersonen werden vom Personal des Pflegeheims gesundheitlich überwacht. Derweil ist das gesamte Pflegeheim unter Quarantäne gestellt worden. Ein Besuchsverbot gilt für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Lediglich Palliativpatienten sind davon ausgenommen. Außerdem haben Ärzte und Personal Zugang zum Gebäude. Darüber hinaus wurden auch innerhalb des Pflegeheims weitere Maßnahmen getroffen. So sind die unterschiedlichen Wohnbereiche strikt voneinander getrennt und das Personal ist bestimmten Wohnbereichen zugeordnet, um Kontakte untereinander auszuschließen. Außerdem wurde die Cafeteria geschlossen. Bezüglich der zweiten, coronapositiven Pflegekraft werde laut Mitteilung derzeit ermittelt, auf welcher Station sie eingesetzt war. Beide Pflegekräfte befinden sich in häuslicher Quarantäne. „Wir sind gerade dabei die zweite Testung der Kontaktpersonen vorzubereiten“, erklärt Landrat Andreas Ebel. „Leider kann auch das besten Hygienekonzept das Infektionsrisiko nur minimieren und niemals ganz ausschließen. Ich danke allen Beteiligten für ihr schnelles und engagiertes Eingreifen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind in guten Händen.“ In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht hätten die Einrichtungsleitungen im Landkreis Gifhorn strenge Hygienekonzepte erarbeitet, um den Schutz der Bewohner gewährleisten zu können.