Gemeinde Dannenbüttel will die Ortsräte abschaffen

Wenn es nach dem Ortsrat geht, soll ebendiese Kommunalebene abgeschafft werden. In seiner jüngsten Sitzung in der Sporthalle sprachen sich drei der vier Ortsratsmitglieder dafür aus, die Ortsräte der Gemeinde aufzulösen und stattdessen einen Ortsvorsteher einzusetzen. „Der hätte dann auch mehr Kompetenzen als ein Ortsbürgermeister“, argumentierte der Ortsbürgermeister Horst Loos (SPD).

Zudem habe der Ortsrat ohnehin lediglich empfehlenden Charakter, und es sei immer schwieriger, Kandidaten für die Ortsratwahlen zu finden.

Gegen eine Abschaffung sprach sich Karsten Wenzel (LiSa) aus. „Unser Ort ist zu groß. Es kennt nicht mehr jeder jeden“, sagte er. Die Vielfalt der Parteien im Ort könne sich im Ortsrat gut widerspiegeln.

Abrisskosten sind unnötig, sagt der Ortsbürgermeister

Einigkeit gab es dagegen bei der Ablehnung des Verwaltungsvorschlages, abgängige Straßenlaternen, die vor 30 Jahren angeschafften „Hirtenstabmasten“, durch günstigere Peitschenlaternen zu ersetzen. „Das geht vielleicht, wenn es die letzte Lampe am Ortsausgang ist, aber nicht mittendrin“, sagte Loos.

Einen Einsparvorschlag für den kommenden Gemeindehaushalt gab es auch. Die Barnbruchbrücke soll nach Ansicht der Verwaltung abgerissen werden. „Sie hält aber noch und ist für Fußgänger und Radfahrer passierbar. Die 20.000 Euro Abrisskosten sind unnötig“, erklärte Loos.

Gewünscht wird eine Flutlichtanlage für 20.000 Euro

Dafür gab es für den gleichen Preis einen Haushaltswunsch. Die Sportler des Ortes sollen die abgebaute Flutlichtanlage aus Westerbeck bekommen. 20.000 Euro sollen für die notwendige Infrastruktur investiert werden.

Aus dem Ortsratbudget von noch 2.655 Euro soll es eine Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Höhe von 100 Euro geben. Weitere 600 Euro will man für eine Bank an der neuen Kita ausgeben. Einig war man sich auch, dass ein Areal am Hexentanzplatz verkauft werden soll. Dazu muss sich die Gemeinde mit dem Interessenten über den Preis einigen, sagte Loos.

Glockenturm ist schief, aber nicht baufällig

Zudem gab Loos bekannt, dass in der kommenden Woche eine Straßenbegehung wegen der Setzung von Pollern geplant ist. Die Schächte für die Urnenstelen sind bereits ausgehoben. Sobald das Vorhaben fertig ist, gibt es 125 Plätze für Urnen auf dem Friedhof. Der Glockenturm dort, so Loos, sieht zwar schief aus, ist aber trotz anders lautender Meinung keinesfalls baufällig.