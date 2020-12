Landgericht verurteilt Wittinger Schrottdieb zu Geldstrafe

Das Hildesheimer Landgericht hat am Freitag einen von zwei Brüdern wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt, die auf Schrottplätzen und ähnlichen Arealen – unter anderem in Wittingen-Glüsingen – im Jahr 2018 Kupfermetalle, Messingteile und andere wertvolle Gegenstände gestohlen haben sollen. Der 31-jährige Angeklagte muss nun 150 Tagessätze zu je 10 Euro zahlen.

Das war ein relativ mildes Urteil angesichts der Forderung der Staatsanwaltschaft: Deren Vertreterin hatte für den 31-jährigen eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, beantragt. Die Verteidiger hatten jeweils für ihre Mandanten Freisprüche gefordert.

Für die Verurteilung des Bruders gab es nicht genügend Beweise

An sich sollte ein Bandendiebstahl verhandelt werden. Zumindest aber für die Tat am 1. Juli 2018 in Glüsingen habe sich in der Beweisaufnahme nicht konkret klären lassen, welche weiteren Beteiligten mit welchem Tatbeitrag an dem Diebstahl beteiligt waren, teilt der Pressesprecher des Gerichts, Steffen Kumme, mit. Aus diesem Grund sei der 24-jährige Bruder auch auf Antrag der Staatsanwaltschaft freigesprochen worden. Hinsichtlich seiner Person habe die Indizienlage – anders als bei seinem Bruder – keine für eine Verurteilung erforderliche Sicherheit begründen können.

Hinsichtlich des Tatvorwurfs des versuchten Bandendiebstahls am 6. Juli 2018 hatte die Kammer das Verfahren eingestellt, weil da die genauen Umstände des Vorfalls mit Hilfe der Zeugen nicht aufklärbar gewesen seien. In dem Verfahren habe es lediglich Hinweise darauf ergeben, dass ein sich derzeit im Ausland aufhaltender Mann, gegen den im Februar 2021 verhandelt werden soll, bei der Tat am 1. Juli 2018 in Glüsingen beteiligt war.