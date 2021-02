Bergfeld. Acht Waisenkinder in Afghanistan brauchen dringend Hilfe. Für sie sucht der Verein eine Patenfamilie.

Verein Katachel lindert die Not von 420 Familien im Winter

„In den letzten Wochen konnten wir glücklicherweise die Not vieler Witwen und ihrer Kinder lindern, denn große warme Decken, Speiseöl, Gummistiefel und Bargeld sowie warme Pullover bereiteten große Freude. Dabei geht ein großer Hilferuf von acht Kindern aus, deren Vater die blinde Mutter in den ersten Tagen des Jahres erschossen hat und auf der Flucht ist, so dass die acht Mädchen und Jungen allein auf sich gestellt sind“, berichtet die Vorsitzende des Bergfelder Vereins Katachel, Sybille Schnehage. „Dabei ist die älteste Tochter 13 Jahre alt und muss jetzt dem kleinen sechs Monate alten Baby und den anderen Geschwistern die Mutter ersetzen.“

Der Gouverneur von Kunduz ehrt vorige Woche den Verein Katachel und hofft auf eine lange weitere Zusammenarbeit. Foto: Verein Katachel

Spontan erhielten die Kinder vom Verein eine Geldhilfe, doch wird dringend eine Patenfamilie in Deutschland gesucht, die den Kindern langfristig zur Seite steht. Derzeit leben die Kinder bei der Tante. Doch zusätzlich acht Kinder in zwei Räumen bringe große Not über alle.

Viele Hilfsgüter sind in Kunduz aus Bergfeld angekommen, die erst in den nächsten Wochen verteilt werden, denn die Schulen in Afghanistan sind bis zum 20. März in den Winterferien. Danach erhalten viele Mädchen und jungen Sportkleidung und Hefte, Stifte und Bücher um optimal zum Lernen ausgestattet zu sein.

Am 28. Februar findet die Jahreshauptversammlung des Vereins statt. Da in Coronazeit die Möglichkeiten begrenzt sind, ist eine Videokonferenz geplant. Wer von den Spendern dabei sein möchte, kann sich per E-Mail bei info@katachel.de anmelden. Dort kann man sich auch melden, um eventuell eine Patenschaft für die Kinder oder eine andere Familie zu übernehmen.

Um weiter helfen zu können, erbittet der Verein Katachel dringend Spenden. Sie können unter dem Stichwort Witwenhilfe auf das Spendenkonto Katachel e.V. bei der Sparkasse Celle, Gifhorn, Wolfsburg, IBAN DE24 2695 1311 0014 1600 06, eingezahlt werden.

red