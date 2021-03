Polizei in Wittingen sucht flüchtigen Fahrer

Ein Autofahrer ist am Montag gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 270 zwischen Wittingen und Stöcken nach einem Unfall mit dem Gegenverkehr geflüchtet. In einer langgezogenen Kurve geriet der Fahrer mit seinem dunkelblauen PKW, eventuell ein kleiner Kastenwagen oder SUV, leicht auf die Gegenfahrspur und touchierte dort seitlich einen anderen Wagen.

Außenspiegel berühren sich im Gegenverkehr

Dabei kam es zur Berührung beider Außenspiegel, so dass diese an beiden Fahrzeugen abgerissen beziehungsweise erheblich beschädigt wurden. Der Unfallverursacher flüchtete. Spiegelfragmente konnten vor Ort gefunden werden, teilt die Polizei mit. Nach Aussage der Geschädigten fuhren hinter dem Verursacher noch mindestens drei weitere Fahrzeuge, die eventuell Zeugen des Unfalls sein könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Wittingen unter (05831) 252880 entgegen.

red