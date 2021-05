Räuberischer Diebstahl: Polizei fasst 26-Jährige in Wittingen

In einem Supermarkt in der Celler Straße in Wittingen hat sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ein räuberischer Diebstahl ereignet. Wie die Polizei mitteilt, verließ eine 26-jährige Wittingerin den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Als sie darauf von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, versuchte die junge Frau zu flüchten und schlug der Mitarbeiterin dabei gegen den Oberkörper.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dank einer detaillierte Täterbeschreibung aufmerksamer Zeugen konnte die schnell eintreffende Polizei die Wittingerin noch in Tatortnähe fassen. Das Diebesgut im Wert von etwa 100 Euro hatte sie in einer Tüte dabei.

red