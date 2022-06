Beim Probealarm in Gifhorn heulen am 18. Juni die Sirenen.

Probealarm am 18. Juni Probealarm in Gifhorn: Am Samstag heulen die Sirenen

Am Samstag, 18. Juni, wird es im gesamten Kreisgebiet einen flächendeckenden Probealarm geben. Hierfür löst die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle um 12 Uhr bei allen Sirenen einen einminütigen auf- und abschwellenden Warnton aus und versendet im Vorfeld eine Meldung an die Warn-App NINA sowie an die lokalen Radiosender. Der Probealarm dient dazu, die Warnsysteme zu überprüfen und andererseits hat er den Vorteil, alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis regelmäßig darüber zu informieren, wie sie sich im Notfall verhalten sollten. Der Probealarm wird immer im Januar und Juni durchgeführt.

Verschiedene Anlässe können Warnung der Bevölkerung notwendig machen

Zu den Anlässen für eine Warnung der Bevölkerung zählen unter anderem die Ausbreitung von Rauchgasen infolge eines Großbrandes, eine Extremwetterlage, Hochwasser, ein Unfall im Gefahrgutbereich, ein terroristischer Angriff oder ein Verteidigungsfall.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sollte alle Bürgerinnen und Bürger bei einer Warnung folgende Punkte beherzigen: geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen schließen, lokale Radiosender einschalten, auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr oder Polizei achten, die Notrufnummern 110 und 112 nur bei wirklichen Notfällen anrufen. Alle weiteren Informationen erhält die Bevölkerung anlassbezogen über die App NINA sowie über die lokalen Radiosender.

Ukrainische Flüchtlinge, die mit Sirenenalarm Raketenangriffe verbinden, wurden im Vorfeld vom Kreis über die Bedeutung des Probealarms informiert

In diesem Jahr hat der Probealarm aber auch noch eine besondere Funktion: Infolge des Krieges in der Ukraine sind bereits viele Geflüchtete in Deutschland und somit auch im Landkreis Gifhorn angekommen. Diese Personen verbinden mit einem Sirenenalarm den Angriff durch Raketen oder Kampfflugzeuge. Hier leistet der Landkreis Gifhorn im Vorfeld Aufklärungsarbeit, indem er jedem Geflüchteten aus der Ukraine ein Informationsschreiben in dessen Landessprache zusendet, um auf die Bedeutung der Sirenensignale und den Tag des Probealarms hinzuweisen.

