„Kipp um“ wird 40

Hillerse. Nun ist es soweit: Am 27. Dezember feiert der Kegelklub „Kipp um“ aus Hillerse sein 40-jähriges Jubiläum. Stolz blicken die Männer auf ihre aktive Keglergeschichte zurück. Das Ziel war es von Anfang an, Spaß und Geselligkeit zu erleben und zu fördern, was sie bis heute auch nicht aus dem Blick verloren haben. Jedes Klubjahr war geprägt von vielen gemeinsamen Aktionen und endete traditionell mit einer mehrtägigen Klubreise. Geht man von der Gründung 1977 von insgesamt 19 Mitgliedern aus, so stehen sie 2017 mit zehn aktiven Keglern als gut aufgestellt dar. Einige Kegler sind bedingt durch Alter nicht mehr dabei. Umso mehr freuen sich die Hillerser auf jene Kegler, die durch die Auflösung eines anderen Klubs dazugestoßen sind. Foto: privat