Anwohner kritisieren neue Kita in Leiferde

Der Bau der neuen Kindertagesstätte in Leiferde rückt näher. Der Samtgemeinderat schloss sich einstimmig dem Verwaltungsvorschlag an, das Gebäude in Massivbauweise herzustellen, weitere Entscheidungen trifft der Bauausschuss. Die Frage, in wie vielen Bauabschnitten gearbeitet wird, wurde zurückgestellt. Insgesamt werden 3 Millionen Euro investiert, zunächst 500 000 Euro davon für Gutachten, Planung und erste Vergaben. Geht alles zügig,...