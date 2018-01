Oldie-Night in Leiferde

Leiferde Der Kulturring Leiferde veranstaltet seine 13. Große Oldie-Night am Samstag, 27. Januar. Beginn ist um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Leiferde, Gilder Weg 66. Die Band Second Take wird auftreten, wie der Verein mitteilt. Die musikalische Bandbreite der Band spannt sich über die vergangenen...