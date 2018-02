Kulturring Leiferde stellt Jahresprogramm vor

Dalldorf Der nächste Kulturtreff des Kulturrings Leiferde findet am Freitag, 9. Januar, von 17 bis 19 Uhr im Fritzcafé in Dalldorf, Hillerser Straße 1, statt. An diesem Abend wird das neue Veranstaltungsprogramm des Kulturrings Leiferde vorgestellt: Ein Reisebericht von Kreta, eine der ältesten Boy-Groups...