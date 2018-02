Wohnungsbrand in Flettmar – 20 000 Euro Schaden

Bei einem Wohnungsbrand am Samstag gegen in Flettmar ist ein Sachschaden von rund 20 000 Euro entstanden. Die 60-jährige Bewohnerin kam mit dem Schrecken davon, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 13.07 Uhr in die Straße „Voßheide“ gerufen, weil ein Gebäudebrand gemeldet worden war. „Als wir eintrafen quoll dichter Rauch aus den Fenstern, die Bewohnerin hatte sich schon selber in Sicherheit bringen können“, so Alexander Kampen, stellvertretender Ortsbrandmeister von Flettmar. Unter schwerem Atemschutz betraten die Feuerwehrleute das Mehrfamilienhaus – die Flammen waren aber schnell unter Kontrolle. Nachdem das Feuer gelöscht war, kam Hochdrucklüfter zum Einsatz, um den Rauch zu vertreiben.

Nach erster Einschätzung der Polizei entstand das Feuer wohl beim Kochen. 40 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben unbeschadet.