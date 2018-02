Zahl der Pflegetiere im Artenschutzzentrum fast auf Rekordniveau

Das vergangenen Jahr war für die Mitarbeiter des Nabu-Artenschutzzentrums in Leiferde „knatterhart! Ich bin froh, dass wir es hinter uns haben!“ Und doch weiß Leiterin Bärbel Rogoschik: Auch 2018 wird kein Zuckerschlecken. Seit 2008, als erstmals 2486 Tiere versorgt werden mussten, hatte das Team nicht mehr so viele Pflegetiere in ihrer Obhut. Ihre Zahl kletterte auf 2414. „Ich bin mir sicher, dass der...