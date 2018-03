Torten nach Mutters Rezepten

30 verschiedene Torten- und Kuchensorten hat Hede Stahmer im Repertoire. Wegen der liebevoll hergestellten Backwerke fahren Gäste aus Wolfsburg, Hildesheim, Braunschweig, Celle und sogar Hannover bis nach Meinersen ins Antiquitäten-Café.

Die Leidenschaft zum Beruf machen – diesen Wunsch erfüllte sich Hede Stahmer, als sie am 18. August 1987 ihr Antiquitätencafé auf der Meinerser Traditionsinsel eröffnete. Einige Jahre zu vor entdecken Hede und Detlef Stahmer ihre Leidenschaft für das Gestrige im Antikcafé in Schwarmstedt. Schnell ist für Hede Stahmer klar: „So ein Café würde ich auch gern führen“, erinnert sich die damalige Bürokraft. Als 1982 ihr Mann nach Wolfsburg zum Arbeitgeber VW wechselt, wird der Traum Wirklichkeit. Auf der Suche nach einem Fachwerkhaus wird das Ehepaar in Meinersen fündig. 1983 kaufen Stahmers das denkmalgeschützte und marode Gebäude. „Wir mussten das Haus fast komplett abreißen und wieder aufbauen“, berichtet der Hausherr. Innerhalb von drei Jahren entstehen Café, Einliegerwohnung und Stahmers Zuhause. 2002 kommt das im historischen Stil erbaute Pensionsgebäude mit drei Doppelzimmern, Werkstatt- und Ausstellungsraum dazu.

30 Jahre ist die Eröffnung jetzt her. Das Antiquitäten-Café, das erste in der Region, hat sich längst etabliert. Die Gäste kommen aus umliegenden Städten, um im Fachwerkhaus oder draußen auf der Terrasse unter der 120 Jahre alten Kastanie mit Blick auf die Oker Kaffee oder Tee zu trinken und den selbst gebackenen Kuchen zu genießen. „Das Backen hat mir meine Mutter beigebracht“, erzählt Hede Stahmer. „Sie war Bäckerin und sehr pingelig.“ Aber so lerne man am besten.

Weil ihre Mutter der Meinung ist, dass Kuchen „von gestern“ das Geschäft vermiest, schaffen sich Stahmers Hühner an, die die süßen Reste nur zu gerne vertilgen. Als Hedes Mutter 2005 stirbt, übernimmt die Tochter allein das Regime in der Küche. Ab 8 Uhr steht sie in der Woche, ab spätestens 6 Uhr am Wochenende am Backofen. „Den Abend vorher bereite ich die Biskuitböden vor und dann beginne ich morgens mit den Blechkuchen und mache die Torten fertig“, sagt die 65-Jährige. Bis 14 Uhr muss sie fertig sein. Dann öffnen sich die Türen des Antiquitäten-Cafés.

Während mittwochs und samstags fünf bis sechs verschiedene Backwaren auf der täglich wechselnden Karte stehen, sind es sonntags bis zu zehn. „Ich schreibe zu jedem Öffnungstag eine neue Karte, weil sich das Angebot ändert und meine Frau je nach Saison backt“, erklärt Detlef Stahmer. „Besonders beliebt sind die Jäger- und die Cappuccino-Nuss-Torte. Die sind immer als erstes weg“, so die Chefin.

Wenn der Ansturm auf die 50 Innen- und 30 Terrassen-Plätze besonders groß ist, kommt es vor, dass Hede Stahmer um 17 Uhr noch mal schnell Sahne nachschlagen muss, weil der Kuchen alle ist. „10 bis 15 Minuten brauche ich für eine Sahnetorte mit Obstfüllung. Das ist dank der vorbereiteten Böden schnell gemacht“, so die Hobbybäckerin.

Doch nicht nur wegen des Kuchens und der Tortenauswahl kommen die Gäste nach Meinersen. Denn die Besonderheit des Antiquitätencafés ist: Fast alles, was dort steht oder Tische und Wände dekoriert, kann gekauft werden. „Es kommt schon mal vor, dass ich einen Gast bitten muss, aufzustehen, weil der Stuhl auf dem er gerade sitzt, soeben von einem anderen Gast gekauft worden ist“, erzählt Hede Stahmer und lacht. Gut, dass im Lager immer ein Ersatz stehe.

Ihre antiken Möbel erwerben Stahmers bei regionalen Anbietern sowie bei Auktionen und auf Märkten in England, Frankreich, Belgien, Skandinavien. Selbst wenn es einmal im November nach Dänemark für 14 Tage geht, wird der Urlaub mit einer Antiquitätenmesse verbunden. Und wenn Hede und Detlef Stahmer mit Hund und Wohnmobil im Mai durch England reisen, dürfen Abstecher in Antiquitätenläden nicht fehlen. So ist das eben, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht. anv