Hoch das Bein! Auf dem Trampolin geht es ab

Ab aufs Trampolin, heißt es immer mittwochs und freitags im Gesundheits- und Wellnesscenter Medifitness in Meinersen im Kreis Gifhorn. Mit gemütlichem Hüpfen hat der Jumping-Fitness-Trend nichts zu tun. Es ist anstrengend, effektiv und macht im Idealfall glücklich.

Mittwoch, 7. März, 19.10 Uhr: Für Nadine Bettermann (30) schlägt heute die Stunde der Wahrheit. Sie gibt ihren ersten Jumping-Fitness-Kurs. Bis vor ein paar Wochen stand sie noch auf der anderen Seite und hat nach-, statt vorgemacht. Am vorangegangenen Wochenende hat sie die Trainerprüfung abgelegt. Hintergrund: Instruktorin Martina Herrlein, die die Kurse seit Juni 2017 leitet, hat sich das Kreuzband gerissen und fällt für mehrere Wochen aus. Doch die 51-Jährige steht ihrer neuen Vertretung beim ersten Mal unterstützend zur Seite.

Wer einen Jumping-Fitness-Kurs besucht, trainiert auf einem kleinen sechseckigen Trampolin, an dem vorn ein Haltegriff an einer Stange befestigt ist. „Wichtig ist, dass eure Unterarme im 90 Grad Winkel auf der Stange aufliegen“, erklärt die frischgebackene Fitnesstrainerin. „Für die Grundstellung steht ihr mittig auf dem Trampolin. Wenn wir unsere Füße nach links und rechts bewegen, nicht die farbige Markierung übertreten, wegen der Verletzungsgefahr.“

Tip Toe, Bounce Balance, Jogging, Twist – um nur einige der vielen Grundschritte beim Trampolin-Fitness aufzuzählen. Nach den ersten Hüpfbewegungen und einem zehnminütigen Aufwärmen, geht es los. „Ziel ist es nicht, mit dem Körper so hoch wie möglich zu springen, sondern in das Tuch hineinzuarbeiten“, erklärt Martina Herrlein, die es nur schwer auf dem Stuhl hält. „Als wenn man seine Faust in einen Boxsack schlägt.“

19.30 Uhr: Während des Trainings werden teils schnelle, teils langsame Sprünge, Schritte und Kombinationen aus der traditionellen Aerobic, aber auch aus dem Kraftsport stammende Bewegungen ausgeführt, allerdings im Zusammenspiel mit der Schwerkraft. „Dadurch ist dieses Workout weitaus gelenkschonender als andere Sportarten“, sagt Herrlein. Die 51 Jahre alte Verwaltungsangestellte ist seit 20 Jahren nebenberuflich Fitnesstrainerin. Weitere Besonderheit: Mehr als 400 Muskeln werden beim Jumpen gefordert, was es zum perfekten Ausdauer- und Ganzkörpertraining macht. „In einer Stunde kann man locker 800 Kilokalorien verbrennen“, berichtet Herrlein. Doch nicht nur Kalorien verbrennt man dabei, auch Körperkoordination und Gleichgewichtssinn werden beim rhythmischen Hüpfen geschult, was auch die Rückenmuskulatur stärkt.

„Geeignet ist der Sport für jeden, egal ob Männer, Frauen, jung, alt, übergewichtig oder schlank“, sagt Herrlein. „Nur Schwangere und Menschen mit Herzschrittmachern oder akuten Bandscheibenvorfällen empfehlen wir das Training nicht.“ Weiterer Vorteil von Jumping-Fitness: Komplizierte Choreografien muss man bei diesem Workout nicht auswendig lernen, weshalb auch Anfänger ein leichtes Spiel haben.

19.45 Uhr: Spätestens jetzt kommen Nadine Brettermann und ihre 15 Jumper ins Schwitzen. „Atmen und lächeln nicht vergessen“, motiviert die vierfache Mutter ihre Teilnehmer. Und dann wird es ernst: High Impact heißt der nächste Abschnitt. „Ziel ist es, die Knie so hoch wie möglich zu bekommen“, erklärt Brettermann, während ihr selbst schon der Schweiß im Gesicht steht. Zu Scooters Song „Bigroom Blitz“ wird nun gebounct, wie es beim Trampolinspringen heißt, was das Zeug hält. Nach gut drei Minuten haben es alle geschafft.

Nun kann Martina Herrlein wieder ins Geschehen eingreifen. Das Herunterfahren des Kreislaufes „Cool Down“, Workout mit Bauch-Beine-Po-Übungen und das Dehnen übernimmt die Uetzerin. Sofort ist sie im Element. Mit ihrer Vertretung ist sie mehr als zufrieden. „Sie hat das toll gemacht, zumal man bedenkt, dass sie das allererste Mal überhaupt einen Fitnesskurs geleitet hat.“

Das sieht auch Julia Witteck so, die zum ersten Mal als Teilnehmerin dabei war. „Dieses Auspowern und an die Grenzen gehen war einfach super“, sagt die 36-Jährige nach dem Training. „Obwohl ich nicht gerade unsportlich bin, war es mega anstrengend, aber auch sehr cool.“