Garagenbrand in Hillerse ist schnell unter Kontrolle

Ein Garagenbrand nach einer Verpuffung wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Ackerstraße in Hillerse gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch Personen in der Garage befanden, die Bewohner des Hauses konnten keine Auskunft geben. Es wurden zwei Löschzüge alarmiert. „Das elektrische Rolltor war geschlossen, die hintere Tür war ebenfalls abgeschlossen. Die Fensterscheiben waren bereits zerstört“, berichtet Einsatzleiter Sven Jürgen Mayer. Als die hintere Tür geöffnet wurde, war kein offenes Feuer mehr zu sehen. Auch das Rolltor ließ sich öffnen. In der Garage befand sich in der Tat niemand.

Mit der Wärmebildkamera entdeckten die Feuerwehrleute diverse Schwelbrände, die sie unter Atemschutz löschten.

Die Ursache ist derzeit unklar, die Experten der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hillerse, Leiferde, Meinersen, Seershausen, Ohof und Dalldorf mit rund 50 Kräften. Dazu waren zwei Rettungswagen und der Notarzt zur Stelle.