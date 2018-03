Brand im Landkreis Gifhorn: Flammen greifen auf Schuppen über

In einem Schuppen in Langenklint in Müden hat es am späten Freitagabend gebrannt. Gegen 20.35 Uhr heulten in der Gemeinde Müden die Sirenen. „Die Anwohner und Nachbarn hatten bereits erste Löscharbeiten vorgenommen und somit verhindert, dass sich die Flammen weiter ausbreiten konnten“, sagte Sven...