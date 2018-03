DRK macht mit Senioren Ausflug

Meinersen Die erste Tagesfahrt des DRK-Ortsvereins Meinersen in diesem Jahr startet am Donnerstag, 26. April, nach Leipzig. Eingeladen sind alle Senioren der Gemeinde, auch Nicht-DRK-Mitglieder. Um 6.30 Uhr ist Abfahrt am Gasthaus Niebuhr, weitere Abfahrtorte werden noch bekanntgegeben. Ziel der Fahrt ist...