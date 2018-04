Einbrecher filzen Müdener Handarbeitsgeschäft

Müden Einbrecher machten sich in der Nacht zu Ostersamstag an dem Müdener Geschäftsgebäude des Hol-Ab-Getränkemarkts und des Handarbeitsgeschäfts Creative Masche an der Hauptstraße zu schaffen. Laut Polizei stiegen sie gegen 2 Uhr über das geöffnete Dach in den Textilladen und durchsuchten ihn. Bevor sie...