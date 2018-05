In Hillerse beginnt das Gemeindepokal-Schießen

Hillerse Die Schützengesellschaft Hillerse lädt alle interessierten Hillerser und Volkser zum Gemeindepokal ins Hillerser Schützenhaus am Sportweg ein. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird der Pokal an drei Wettkampftagen mit dem Luftgewehr ausgeschossen: Dienstag, 8. Mai, und Freitag, 11. Mai,...