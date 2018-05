Fußballförderkreis trifft sich zur Versammlung

Meinersen Der Vorstand des Fußballförderkreises lädt zur diesjährigen Jahresversammlung am Sonntag, 20. Mai, um 11 Uhr ins Sportheim Meinersen ein. Die Tagesordnung ist beim Vorstand und in diversen Lokalitäten in Meinersen einzusehen, schreibt Schriftführer Konrad Linke in einer Pressemitteilung.