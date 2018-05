Gottesdienst für den neuen Kirchenvorstand

Leiferde Ein Gottesdienst zur Einführung der neuen Kirchenvorsteher und zur Verabschiedung des alten Vorstandes findet am Sonntag, 3. Juni, um 14 Uhr mit Pastorin Julia Flanz in der ev.-luth. St.- Viti-Kirche in Leiferde statt. Anschließend ist ein Imbiss geplant.