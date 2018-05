Blitz schlägt in Haus ein – Dachstuhl brennt in Leiferde

Großeinsatz am frühen Mittwochmorgen für die Feuerwehren Leiferde, Hillerse, Dalldorf, Meinersen, Ahnsen und Ettenbüttel: Gegen 6.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Rigaerstraße in Leiferde gerufen. In den Dachstuhl eines Gebäudes war ein Blitz eingeschlagen. Beim Eintreffen der Wehren brannte...