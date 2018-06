Kartenvorverkauf das Volksfest Hillerse startet

Hillerse Das Volksfest Hillerse findet vom 29. Juni bis 1. Juli auf dem „Festplatz am Brink“ statt. Eintrittskarten für das Katerfrühstück am Sonntag sowie Kombi-Karten für alle drei Tage werden am Samstag, 16. Juni, von 14 bis 16 Uhr im Haus der Vereine (Eingang Rathaus) verkauft. Die Preise auf einen...