So funktioniert der Bürgerbus

Der Bürgerbus-Verein der Samtgemeinde Meinersen beteiligte sich mit einem Info-Stand am Marktfest in Meinersen. „Viele Bürger, die am Stand vorbeischauten, hatten nur vage Informationen beziehungsweise ungenaues Halbwissen über den Bürgerbus“, berichtete Hans Dierks, Mitglied des Vorstandes, in...