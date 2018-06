Chorkonzert im Freien

Seershausen Die Kreischorgruppe Seershausen gibt am Sonntag, 24. Juni, ein Chorkonzert der Kreischorgruppe Gifhorn in Seershausen. Es beginnt um 14:30 Uhr im Freien am Dorfgemeinschaftshaus. Der Männergesangverein Seershausen blickt in diesem Jahr auf sein 130-jähriges Bestehen...