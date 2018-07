Päse. Gegen 3.24 Uhr in der Nacht zum Samstag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Päse, Bauernschaft und Meinersen zum Appelweg in Päse gerufen.

Wieder ein Brandeinsatz in der Gemeinde Meinersen. Dieses Mal - gegen 3.24 Uhr in der Nacht zum Samstag - wurden die Freiwilligen Feuerwehren Päse, Bauernschaft und Meinersen zum Appelweg in Päse gerufen. Dort standen Strohballen in Flammen, wie die Feuerwehr berichtet.

Allerdings hatten die 25 Feuerwehrleute den Brand schnell im Griff - nach etwa einer Stunde war der Einsatz erledigt.