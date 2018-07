Diebe stehlen Eingangstor der DRK-Kita Meinersen

Diebe entwendeten in Meinersen das Eingangstor der DRK-Kita. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Foto: Dpa

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen 06. Juli und 30. Juli das Eingangstor der DRK-Kindertagesstätte, Am Gajenberg 2 in Meinersen, gestohlen.

Wie die Polizeidienststelle Meinersen am Montag mitteilt, handelt es sich um ein doppelflügeliges, grünes Metalltor. Das Tor ist vier Meter breit und 1,60 Meter hoch.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe zum Abtransport des Metalltors ein größeres Fahrzeug mit Ladefläche oder einen Anhänger benutzt haben.

Um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie zum Verbleib des Metalltor bittet die Polizei in Meinersen unter

(0 53 72) 9 78 50

.