Müden bekommt 440 neue LED-Laternen

In Müden wird es heller. Nachdem in ersten Schritten schon Neubaugebiete und sanierte Straßen mit LED-Leuchten ausgerüstet wurden, folgen nun nach und nach weitere 440 Leuchtköpfe in der neuen umweltfreundlichen und energiesparenden Technik. Bürgermeister Horst Schiesgeries, Gemeindedirektor Lutz...