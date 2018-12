Gericht: Schafherde steht dem Naturschutz an der Oker im Weg

Widerspricht eine behütete Schafherde den Anforderungen in einem Naturschutzgebiet? Zerstören die 300 Tiere auf einer Fläche der Okeraue bei Volkse das biologische Gleichgewicht, wie es der Landkreis argumentiert, oder sind die Tiere nahezu ideal für den Naturschutz, wie der Weidenpächter sagt? Diese Frage hatte die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts in Braunschweig am Mittwoch zu klären. Sie entschied sich gegen die Tiere. Der...