Gemeinde Müden saniert bis Juni 2019 ihre Wirtschaftswege

Die Gemeinde Müden will im kommenden Jahr die Wirtschaftswege Molkereiweg und die Alte Poststraße, im Teilabschnitt von der Hohner Straße bis zur Gemarkungsgrenze Nienhof, sanieren. Das hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am Montag mehrheitlich beschlossen. Demnach sollen beide Wege...