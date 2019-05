Leck im Gastank – Häuser in Müden evakuiert

Müden. Die Feuerwehr muss am Montagabend zu einem Einsatz in die Hauptstraße in Müden.

Zu einem Gastank-Leck ist die Feuerwehr am Montagabend in die Hauptstraße in Müden gerufen worden. Wie die Feuerwehr auf Anfrage berichtet, seien die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr alarmiert worden. Vor Ort nahmen sie bereits Gasgeruch wahr. Bei Arbeiten am Flüssiggastank eines Einfamilienhauses sei dieser beschädigt worden, heißt es. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden; es wurde ein Sicherheitsbereich von 100 Metern eingerichtet. Die Anwohner wurden auf dem Parkplatz eines Discounters von Feuerwehr und Rotem Kreuz versorgt. Die Feuerwehr ließ das Leck von einer Fachfirma beheben. Im Einsatz waren die Wehren aus Müden-Dieckhorst und Hillerse sowie das DRK.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.