SPD/Grüne in Calberlah wollen Abwahl gelassen hinnehmen

. Am 13. Juni ist Wahltag im Rat in Calberlah. Oder besser: Abwahltag. Ein Datum, das das politische Gefüge in der Gemeinde aus den Fugen bringt. Auf der Tagesordnung steht die Neuwahl des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters, beantragt von CDU/UWG und Ratsherr Hermann Plagge (wir berichteten)....