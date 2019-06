Auf dem Bahnhofsgelände in Leiferde geschah die Tat.

Exhibitionist entblößt sich in Leiferde vor 15-Jähriger

Auf dem Bahnhofsgelände in Leiferde hat sich ein Mann am 22. Mai gegen 14.15 Uhr vor einer 15-jährigen Schülerin aus Leiferde entblößt. Sie wartete auf dem Gleis 2 auf ihren Zug, als der Mann auf dem gegenüberliegenden Gleis Sichtkontakt zu ihr herstellte.

Der Mann öffnete anschließend seine Hose, holte sein Geschlechtsteil heraus und onanierte vor den Augen der jungen Frau, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag.

Die 15-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: Er ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß,hat kurzes blondes Haar (stoppelig). Er hatte einen Dreitagebart und ein ungepflegtes, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Meinersen unter (05372) 97850 zu melden. red