Pater Anselm Grün kommt am Mittwoch nach Meinersen

Er ist einer der bekanntesten Philosophen Deutschlands, der meist gelesene christliche Autor, er hat mehr als 250 Bücher geschrieben, die in 30 Sprachen übersetzt wurden. Am Mittwoch, 12. Juni, kommt Dr. Anselm Grün nach Meinersen. Pater Anselm Grün - wer ist das eigentlich genau? Ich bin 1945 geboren und 1964 nach dem Abitur in die Abtei Münsterschwarzach eingetreten. Nach dem Studium der Theologie und der Betriebswirtschaft war...