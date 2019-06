So viele Fische wie nie in der Oker

Die Mitglieder der Aller-Oker-Lachsgemeinschaft sind hoch erfreut: Die jüngste Zählung hat ergeben, dass sich in der Oker so viele Fische wie nie zuvor tummeln. Doch es gibt nicht nur Grund zum Jubeln. Schon zweimal hat die Gemeinschaft das so genannte Monitoring mit vergleichbaren Daten am...