Trickbetrüger erbeuten mehrere Tausend Euro in Seershausen

Wieder haben Trickbetrüger zugeschlagen. Dieses Mal täuschten sie eine Seniorin in Seershausen – und erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld, indem sie sich als Polizisten ausgaben. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, ereignete sich der Betrug bereits zwischen dem 27. Juni um 22 Uhr und dem 28. Juni um 1.30 Uhr.

Trickbetrüger gibt sich als Polizist aus

Am späten Donnerstagabend klingelte bei der Rentnerin demnach das Telefon. Am anderen Ende meldete sich ein Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Angeblich habe es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben, machte er seinem Opfer weis. Die Frau sollte deshalb „Bargeld zur vermeintlichen Sicherung in den Vorgarten zu stellen“, heißt es in der Polizeimeldung.

Seniorin deponiert mehrere Tausend Euro vor dem Haus

Die Seniorin kam der Aufforderung nach, deponierte mehrere Tausend Euro vor ihrem Haus. Kurz darauf holte eine bislang unbekannte Person das Geld ab.

Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte

Die Polizei in Gifhorn bittet nun Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (05371) 9800 zu melden. feu